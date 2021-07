De échte proefkonijnen voor coronavaccins? Die zitten in Den Bosch

,,Je kunt je voorstellen dat er nu in de coronapandemie veel vraag is naar de veiligheidsonderzoeken die wij doen”, zegt Erik Baltussen, locatiedirecteur van Charles River in Den Bosch en Schaijk. De baas wil niet zeggen of de coronavaccins van Pfizer, Moderna en Janssen zijn getest op konijnen in Brabant. Het is in zijn wereld not done om over klanten te praten.