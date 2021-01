De eerste dag thuisonderwijs na de vakantie: van computerproblemen tot verlangen naar de file

Kerstman brengt in Schijndel lingerie rond in arrenslee: ‘Wat is mooier op kerstavond?’

24 december SCHIJNDEL - Meer dan honderd gezinnen in Schijndel kunnen deze kerstavond een bezoek verwachten van een kerstman die lingerie of cadeaubonnen rondbrengt in een arrenslee. ,,Wat is er nou mooier op kerstavond?", reageert eigenares Petra den Otter van Classic Style Lingerie.