De eerste Kerst zonder Tijn in Breda: 'Dit heeft ons enorm geholpen'

BREDA - De anderhalve week Lakken voor Tijn op de Grote Markt in Breda zit er op. De actie in het Glazen Huisje heeft 70.777 euro opgebracht.

Dat het streefbedrag van 77.777 euro net niet is gehaald, is niet iets waar Gerrit Kolsteren van wakker ligt. ,,Het is een fantastisch bedrag, waarmee we veel gezinnen kunnen herenigen", zegt de vader van Tijn. ,,Prachtig dat we dat in de geest van Tijn hebben kunnen doen. Tijn hoort bij Breda. Hier zijn we op onze plek."

Het cijfer 'zeven' heeft een bijzondere betekenis voor de ouders van Tijn. Hij overleed op 7 juli om zeven over zeven, aan de gevolgen van hersenstamkanker. Hij werd begraven op de dag dat hij zeven jaar oud zou worden.

Gamer

Volledig scherm Professioneel gamer Koen Schobbers, zaterdag bij Lakken voor Tijn op de Grote Markt in Breda . © Joost Klaverdijk Gast van de dag was zaterdag, de laatste dag, professioneel gamer Koen Schobbers. ,,Ik ontmoette Gerrit vorige week bij RTL Late Night", aldus Schobbers. ,,We praatten over de actie en ik stelde voor mijn volgers te mobiliseren. Ik heb een flinke aanhang onder Nederlandse gamers, en ik begrijp dat daar flink wat donaties uit zijn gekomen."

Maar daar liet de gamer, opgegroeid in Heesch en wonend in Amsterdam, het niet bij: ,,Ik heb hier een flink deel van de dag gezeten. Eerst mijn eigen nagels laten lakken, daarna zelf aan het lakken geslagen. En toen bekend werd dat ik hier zat, kwamen veel gamers uit de regio Breda langs om ook hun nagels te laten doen."

Volledig scherm Professioneel gamer Koen Schobbers, zaterdag bij Lakken voor Tijn op de Grote Markt in Breda . © Joost Klaverdijk

Kleine Tijn

Volledig scherm 2016-12-24 22:31:30 BREDA - Domien Verschuuren, Tijn en Frank van der Lende vieren feest. 3FM djs Domien Verschuuren en Frank van der Lende tonen het opgehaalde eindbedrag op het podium bij het Glazen Huis, waar ze de afgelopen zes dagen live radio hebben gemaakt en geld hebben opgehaald voor Serious Request. ANP KIPPA SANDER KONING © ANP Kippa Van alle mensen die in 2017 stierven, is de zesjarige Tijn Kolsteren misschien nog wel het meest in leven. De mate waarin bleek de afgelopen tien dagen in het Glazen Huisje op de Grote Markt in Breda.



Vorig jaar haalde de kleine Tijn, ongeneeslijk ziek, 2,5 miljoen euro op voor het Rode Kruis met zijn actie om nagels te lakken. En passant verbond hij een heel land en werd hij onze nationale held. In juli van dit jaar, een week voor zijn zevende verjaardag, overleed Tijn aan de gevolgen van hersenstamkanker.

Familie

Dit jaar lakt Tijn's familie nagels in Breda, weer in een glazen huisje, ditmaal zonder Tijn. Elke dag waren ze er deze kerstperiode, tot en met vandaag 23.00 uur. Het was de eerste kerst zonder Tijn. Breda heeft de familie erdoorheen gesleept, vertellen ze.

,,Het was moeilijker geweest als we thuis hadden gezeten, met een lege plek aan tafel'', zegt Jolanda Kolsteren. ,,Hier leef je in zijn gedachtegoed, daardoor voelt het heel anders. Bovendien ben je hier continu bezig en heb je voortdurend afleiding. Op deze manier was het een prima kerst voor ons. Iedereen in Breda is betrokken, je hoeft niemand iets uit te leggen. We hoorden bijzondere verhalen, ontmoetten bijzondere mensen."

Broertje

Broertje Ries was ook zo vaak mogelijk in het Glazen Huisje om te lakken en het pinapparaat te bedienen. ,,Ik voelde me wel verdrietig'', zegt hij, ,,maar het was hier ook wel gezellig. Al was ik liever met zijn vieren thuis geweest.''

Volledig scherm Ries, het broertje van Tijn, lakt de nagels van zijn oma bij de opening van de nagellakstudio van Serious Request op de Grote Markt in Breda. Naast hem zijn moeder. Vorig jaar begon Tijn Kolsteren uit Hapert zijn succesvolle nagellakactie bij het Glazen Huis op deze plek. Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs © Joyce van Belkom ,,Ik mis hem nog verrekkes, op z'n Brabants gezegd. Maar maak geen heilige van hem, dat wil ik niet'', zegt opa Tiny. De vader van Gerrit is veel in het huisje op de Grote Markt te vinden. ,,Hij heeft ons opa en oma gemaakt'', knikt hij richting Toos, zijn vrouw. ,,Tijn was een ondernemend, sociaal manneke. Maar hij kon ook gewoon ruzie maken met zijn broer, hoor. Gek van dieren, dat was hij. Roofvogels waren zijn favoriete dieren, hij wist er alles van. Maar zijn grootste vriend was Noortje, de kip.''

Saamhorigheid

Volledig scherm Gerrit, de vader van Tijn, lakt nagels bij de opening van de nagellakstudio van Serious Request op de Grote Markt in Breda. Vorig jaar begon Tijn Kolsteren uit Hapert zijn succesvolle nagellakactie bij het Glazen Huis op deze plek. Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs © Joyce van Belkom Hij roemt de saamhorigheid die hij in Breda meemaakte: ,,Van iedereen die ons hielp en van de mensen die hun nagels lieten lakken. Tijn hoort bij Breda. Hier zijn we op onze plek.''



,,Het was intensief en mooi'', kijkt vader Gerrit terug op anderhalve week in Breda. ,,Wat ik vorig jaar hier met Tijn meemaakte, heb ik nu kunnen delen met familie en vrienden. Vorig jaar ging alle aandacht naar Tijn, nu naar ons gezin.''

Gerrit kreeg in september het idee voor de actie. ,,Na drie rotmaanden, waarin ik door het verdriet bijna alleen maar sliep. Maar daarna wilde ik het omzetten in iets positiefs. Zo kwam ik hierop.

En ik wilde per se naar Breda, als rouwverwerking. Hier was het begonnen, hier liggen de herinneringen. De reacties van alle mensen, de betrokkenheid van de gemeente. Dat de hele binnenstad volhing met gekleurde ballonnen na zijn overlijden, dat was prachtig. Tijn was deze dagen enorm aanwezig. Het leven bestaat uit lachen en huilen, maar dit heeft ons enorm geholpen.''

Volledig scherm Lakken voor Tijn op de Grote Markt in Breda © Joost Klaverdijk