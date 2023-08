De Efteling is net een stad: ‘Met stratenmakers, horeca, juristen... We hebben alleen geen burgemeester’

Jango Edwards, de blote clown van de Bikse Fiste anno 1979, is in zijn slaap overleden

HILVARENBEEK - Jango Edwards, de clown die in zijn blote kont te Hilvarenbeek furore maakte, is niet meer. De wereldburger van Amerikaanse afkomst is vrijdag in zijn woonplaats Barcelona op 73-jarige leeftijd overleden in zijn slaap.