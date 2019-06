De eikenprocessierups erg? Dan ken je de dennenprocessierups nog niet

,,Ik maak ik me zorgen over de dennenprocessierups die in aantocht is", aldus De Jonge. ,,We hebben in Brabant nogal wat dennen staan. Als die rups daarin gaat zitten, kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de bomen. Bovendien heeft de dennenprocessierups nog meer brandhaartjes waardoor hij nog meer overlast veroorzaakt.”

Waarnemingen

Volgens Jurriën van Deijk, bioloog en gespecialiseerd in nachtvlinders, loopt het echter zo'n vaart niet met deze rupsenvariant. ,,De dennenprocessierups komt heel veel voor in Zuid-Europa, in het Middellandse Zeegebied. Daar zijn veel dennenbomen en de dennenprocessierups is daar een plaag. Er wordt veel onderzoek naar gedaan. Er zijn wel steeds meer noordelijke waarnemingen, maar voor zover ik weet is het beestje niet hoger dan in het noorden van Frankrijk aangetroffen.” Van Deijk verwacht de rups de komende jaren ook nog niet in onze contreien. ,,Ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen.”