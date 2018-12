De eindejaarsquiz: Doe mee en maak kans op een luxe driedaagse wintersportreis

Brabant ziet forse daling in hennepvang­sten

20 december DEN BOSCH - Zowel in Oost-Brabant als in West-Brabant is het aantal opgerolde hennepkwekerijen dit jaar fors gedaald. In navolging van de politie Zeeland/West-Brabant overlegt nu ook de politie in Oost-Brabant cijfers die de trend bevestigen.