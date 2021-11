De extra miljoenen voor de jeugdzorg en hoe het geld daar niet terecht komt

Gelderlan­der-lijsttrek­kers­de­bat is niet live bij te wonen. Wel te volgen op televisie en internet

MILL - Het is vrijdag voor bezoekers niet mogelijk om het Gelderlander lijsttrekkersdebat bij te wonen. Door een gebrek aan personeel bij Myllesweerd in Mill, waar het debat gehouden wordt, kan er maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Gekozen is om per politieke partij maximaal vijf mensen toe te laten. Bij alle aanwezigen zal de QR-code worden gecheckt. Dat is nodig omdat de horeca in de zaal geopend is.

