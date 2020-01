De fatale nacht en de zoektocht naar Max Meijer, een reconstructie

VIDEO Droplullen en gomtieten van snoepmaker Matthijs mee op missie naar Mali

15 januari HOOGERHEIDE - Oprichter Walther Matthijs van snoepfabriek Matthijs kookte in 1920 thuis in Bergen op Zoom suiker om drop te maken, zoon Leo goot later zelf nog tonnetjes grondstoffen in de fabrieksketel, maar onder kleinzoon Walter ‘Wonka’ Matthijs is snoep maken een technologisch hoogstandje in de fabriek van het 100-jarige familiebedrijf.