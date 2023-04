De Gelderlander viert feest en opent de deuren voor lezers, kom kijken hoe het nieuws gemaakt wordt!

Corona op retour, daarom volstaat ook kleinere en beperkt toeganke­lij­ke vaccinatie­lo­ca­tie

De vaccinatielocatie van de GGD Hart voor Brabant aan de Grotestraat in Cuijk is vandaag (vrijdag 21 april) voor het laatst geopend. Vanaf 5 mei kunnen inwoners voor hun coronavaccinatie en hpv 18+-vaccinatie één keer per twee weken terecht in mfa De Valuwe aan De Valuwe 1 in Cuijk.