De grootste metamorfose van de Efteling die niemand ziet. Tot nu

De Efteling. Wereld vol Wonderen, zeggen ze. En om dat in stand te houden gaat er na sluitingstijd een hele andere wereld open. Een Wereld vol Werk, want die oorwarmers voor in de winter? Die zet Langnek echt niet zelf op.

Is zijn hoofd gegroeid dan? Roland kijkt me aan. ,,Nee natuurlijk niet, maar we willen een nieuwe muts voor hem maken.” Voorheen werden alleen de oren van Langnek beschermd, dus moet Roland nieuwe maten hebben. Vanuit een hoogwerker hangt hij een touw om het gigantische hoofd van dé man van het Sprookjesbos. Ruim twee en een halve meter. Moet hij wel twee keer checken, want heel veel licht heeft hij niet. De Winter Efteling coördinator werkt namelijk in het donker. Hij en nog 170 collega’s. Elke nacht, drie weken lang. Van acht uur ‘s avonds tot tien uur ‘s ochtends: de tijden dat het park dicht is. Waarom? Omdat kerstbomen niet zelf binnen komen wandelen, Pardoes niet z’n eigen sjaal omdoet, kampvuren niet spontaan aangaan en lampjes zichzelf niet ophangen. Maar het wel zo moet lijken.

De Winter Efteling; het is de grootste metamorfose die niemand ziet. Elk jaar weer. Hoe dan? ‘Kom maar eens een keer meehelpen, dan zie het zelf.’ Moesten we wel heel vroeg voor uit bed:

Mutsen voor muizen

De maan schijnt. Het miezert een beetje. Iedereen slaapt nog, maar in het Lariekoekhuys brandt licht. Het is druk in de bakkerij van het Volk van Laaf. Normaal bakken ze er koek en brood. Vandaag zijn het chocoladetaarten en kerstkransjes. Past veel beter bij het seizoen. Dus klimmen Mariska en Conny door het (zeer tijdelijke) open raampje van de bakkerij en leggen ze kransjes, hangen ze dennenslingers en steken ze hulst tussen de mutsen van de knedende bakkers. Vier volle dozen met aankleding gaan er in het kleine bakkerijtje. Het zegt wat over de hoeveelheid werk die de dames hebben voor de rest van het park. ,,Elke setting in het Sprookjesbos wordt aangekleed. Gisteren hebben we de cadeautjes bij Roodkapje gelegd. Maar bij elkaar is het minder dan vroeger. We zijn ons de laatste jaren meer op de details gaan richten", vertelt Marieke die een muisje met een muts tussen de koekjes zet.

Volledig scherm Marieke en Conny zorgen voor de goede winterse sfeer in het Lariekoekhuys. Vooral ook in het Sprookjesbos kom je veel details tegen in de Winter Efteling. Kijk maar eens tussen de koekjes in de bakkerij: zelfs de muisjes hebben mutsjes. © Dolph Cantrijn

Kleine details en grote gebaren weet Corné. Samen met Willem zet hij met een graafmachine een kerstboom van ruim drie meter bij het IJspaleis. De zoveelste. ,,We moeten er driehonderd.” Maar ze zijn er bijna. De vijf grote kampvuren bouwde hij daarvoor al. Moest hij wel twee weken elke nacht voor werken. ,,Vanaf acht uur 's avonds komen wij hier binnen, tot een uur of vier uur 's nachts. We moeten op tijd weg zijn met al dat grote materieel.” Vroeger waren de werktijden iets minder zwaar. Maar sinds het park het hele jaar door open is, moet de metamorfose buiten sluitingstijd gebeuren. ,,Vind ik niet erg hoor. Ik vind het wel gaaf om hier te zijn terwijl er bijna niemand is. Ineens een heel andere wereld.”

Vindt Günther ook. Hij is de technische man van de Efteling en fietst vrolijk door het park. Grote sjaal, dikke trui, warme jas. Een outfit die hoort bij de werktijden van het opbouwpersoneel. Ja, het is even wennen. Maar het werk is leuk beseft Günther terwijl hij op de hoogwerker kijkt naar de immense witte kerstbomen die voor Vogel Rok staan. Zo zie je het niet vaak. Hij checkt de lampjes. 200.000 lampjes extra hangen er in de Winter Efteling. Maar deze doen het in elk geval.

Volledig scherm Günther checkt de verlichting van de kampvuurlocatie bij de Vogel Rok © Dolph Cantrijn

Check. Roland streept het van z'n lijstje. Vannacht alleen nog grote dennenslingers bij de Bob, twee grote vrachtwagens met decoratie lossen, de sjaal om Pardoes en verder met het opspuiten van de schaatsbaan in het IJspaleis. Nog maar duizend en één andere dingen te doen. Maar het lukt. Elk jaar weer. En niemand die het ziet. Het lijkt wel een wonder.

Volledig scherm Marcel spuit het ijs op van de schaatsbaan in het IJspaleis. Medewerkers zijn drie weken bezig met de opbouw. © Dolph Cantrijn

Volledig scherm Dennenslingers bij De Bob. In de Winter Efteling hangt 50 kilometer aan kerstslingers. © Dolph Cantrijn