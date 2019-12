De grote kerstkwis van John Bas: over de zusjes van Jezus en de auto van Chris Rea

update Identiteit van gevonden dode in het water langs Stadhouder­slaan in Grave nog onbekend

18:50 GRAVE - In het water langs de Stadhouderslaan in Grave is deze maandagmiddag het stoffelijk overschot van een mens gevonden. Politie en brandweer hebben de gevonden overledene geborgen in de buurt van een bootje dat in het water ligt.