De hittegolf is officieel: zo warm is het in Brabant

Nieuwe topman Beter Bed wil scherpte terugbren­gen

9:07 John Kruijssen, geboren in Rosmalen en opgegroeid in Den Bosch, is de nieuwe algemeen directeur van Beter Bed Holding in Uden. Hij heeft genoeg te doen bij het concern met bijna twaalfhonderd vestigingen in Europa. "We missen nu de echte scherpte. Die moet weer terugkomen."