De in '44 gesneuvelde militair Verl Elonzo Miller krijgt alsnog een onderscheiding

Auto raakt van de weg en belandt in buitenge­bied Overloon in sloot

OVERLOON - Een automobilist die woensdagavond over de Vredepeelweg in het buitengebied van Overloon reed, is door onbekende oorzaak met zijn auto van de weg geraakt en met het dak naar beneden in een belendende sloot beland. De man kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

1 september