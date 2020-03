De juf, de bakker en de voetbalcoach: zo gaan zij om met de verlengde coronamaatregelen

Kringloop en milieu­straat kunnen rommel van zolder nu niet kwijt: ‘Houd je spullen even bij je’

14:47 Het is een nuttige bezigheid voor veel mensen die nu thuiszitten: de zolder of schuur opruimen. Maar van de spullen kom je in deze tijd niet zomaar af. Milieustraten hebben het razend druk of beperken de toegang en kringloopwinkels sluiten. De winkels die wel open zijn bouwen hun opslag vol, maar de verkoop is voor een groot deel stilgevallen.