De jury van Brabant in Beeld stelt zich voor

DEN BOSCH – De jury van de fotowedstrijd Brabant in Beeld is bekend. De vakjury bestaat ook dit jaar weer uit kunst- en fotojournalistieke professionals met veel ervaring. Zij nomineren in zes categorieën drie foto's of fotoreeksen. Deze beelden zullen vanaf zaterdag 17 november drie weken lang te zien zijn in het voorportaal van World Press Photo in Den Bosch in de Willem Twee.

Dit jaar zal Pim Ras, een van Nederlands meest bekende sportfotografen, plaatsnemen in de jury. Ras was als klein jongetje al gefascineerd door sportfotografie en stond als 17-jarige jongen al tussen de grote fotografen op het voetbalveld. Hij werkt voor diverse kranten en tijdschriften en heeft voor het AD veel internationale toernooien mogen fotograferen waaronder tien EK’s en WK’s voetbal en acht Olympische Spelen. In de jury van Brabant in Beeld zal Pim Ras vooral de ingezonden sportfoto’s beoordelen. Vorig jaar kwam deze categorie te vervallen vanwege de lage kwaliteit van de inzendingen. Maar toch heeft Ras dit jaar hoge verwachtingen, want Brabant staat te boek als een provincie met veel sportverenigingen en grote sportieve evenementen.

Juryvoorzitter

Net als vorig jaar is Lucas van Houtert de juryvoorzitter. Hij is sinds eind 2016 hoofdredacteur van het Brabants Dagblad en vervulde daarvoor verschillende leidinggevende functies bij het Eindhovens Dagblad.

Ook Rolf Finders neemt dit jaar weer plaats in de jury. Als Chef Uit bij BN DeStem zorgt hij ervoor dat de krant elke dag weer boeiend wordt gepresenteerd wordt en fotografie is daarbij een belangrijk onderdeel. Hij is een krantenman in hart en nieren en hij bekijkt de inzendingen dan ook vanuit zijn persoonlijke ervaringen in krantenland.

Praktijkervaring

Ook freelance fotograaf Kees Martens is weer van de partij. Hij is werkzaam voor diverse regionale kranten waaronder het Eindhovens Dagblad en werkt als fotojournalist bij fotopersburo Van de Meulenhof. Martens heeft in de jury van Brabant in Beeld de rol van journalistiek fotograaf met veel praktijkervaring. Hij toetst de inzendingen vooral op relevantie en nieuwswaarde.

Ook een oude bekende is Ruud Geven, programmamaker voor RUW, het experimenteerplatform van de Bibliotheek in Den Bosch. Hij is voorzitter van Stichting Wereldbeelden, mede-initiator van Brabant in Beeld en van World Press Photo Den Bosch. In de jury van vorig jaar trad Geven op als bemiddelaar, vragensteller, beeldbeschouwer en als iemand die van elk jurylid wilde weten wat hem of haar aansprak in een foto.

Artistieke aanvulling

Nieuw in de jury is Ivonne van der Velden. Zij werkt als curator beeldende kunst bij Willem Twee, waar de genomineerde foto’s en de World Press Photo-tentoonstelling in november te zien zijn. Met haar achtergrond als beeldend kunstenaar en haar ervaring als curator biedt zijn een artistieke aanvulling op het juryteam. Kunstzinnige, creatieve en abstracte ingezonden beelden zullen niet aan haar aandacht ontsnappen. Ook heeft zij al veel ervaring als jurylid.

Irma Bulkens is benoemd als coördinator van Brabant in Beeld. Zij werkt sinds 2005 als freelance fotograaf voor verschillende opdrachtgevers, waaronder de overheid. Namens Stichting Wereldbeelden is zij verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van het juryproces en de tentoonstelling en onderhoudt ze het contact met de genomineerden.

Foto's inzenden

Het is mogelijk om tot en met zondag 30 september foto’s in te sturen. Daarna buigt de jury zich over de inzendingen. Nadat zij de genomineerden bekend heeft gemaakt en de expositie Brabant in Beeld is geopend, kan het publiek zijn stem uitbrengen.