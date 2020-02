De Kapotte Kachels uit Oss op tournee voor zes ‘hete’ optredens

In 2019 had de carnavalsclub in totaal 32 optredens in stad en land. Dit jaar staan er 25 optredens geboekt. Zaterdagmorgen ging de tournee van start op het station van Oss. Daar stapten zo'n tachtig vrienden, fans en andere enthousiastelingen in, in een compleet in carnavalssfeer omgedoopte feestbus. De reis ging naar Tilburg, waar de eerste twee optredens zijn op en rond het Piusplein.