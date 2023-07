De kerk heeft nog potjes voor armoe: ‘En wie honger heeft, mag een brood stelen’

Update Poolse man (33) raakt gewond bij steekpar­tij in Tilburg, politie zet straat ruim af voor onderzoek

TILBURG - Bij een steekpartij in Tilburg is een 33-jarige man gewond geraakt. Na het incident in de Vredeman de Vriesstraat is de gewonde met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer, met de Poolse nationaliteit, had een steekwond in de rug.