De kracht van de Dorpenomloop: ‘Dylan van Baarle en Mikkel Bjerg zijn toch geen vermokkerde renners’

Man rijdt met bestelbus carport binnen in Veldhoven, muur afgebrok­keld en dak ingestort

VELDHOVEN - Een man is zaterdagavond met zijn bestelbus een carport binnengereden in Veldhoven. De schade aan de garage aan de Lover is groot. Zo brokkelde een deel van een muur af, stortte het dak in en is de garagedeur ingedeukt.