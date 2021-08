De kroegbaas moet op zijn tellen passen, anders gaat de zaak op slot

Voor terrastijgers is het normaal gesproken een van de fijnste plekken van Den Bosch: het rijtje cafés aan de Parade, aan de voet van de Sint-Jan. Maar sinds maandag oogt de rij terrassen als een zwaar gehavend gebit: van de zes cafés zijn er drie gesloten. Op last van de gemeente Den Bosch. Die trok de vergunning in van de cafés Cinq, Blondt en de Velvet Feel Good Bar. In de al even populaire Korenbrugstraat was café Bottles & Bites hetzelfde lot beschoren.