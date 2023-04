‘De Leeuwenkoning’ van muziekvereniging Determinato is een feest van herkenning

Vesting­loop Steenber­gen ook dit jaar populair: bijna achthon­derd deelnemers

STEENBERGEN - De tweede editie van de Vestingloop in Steenbergen trok zondag bijna achthonderd deelnemers. Ruim de helft van hen schreef zich in voor de afstandslopen over 5 en 10 kilometer. Maar ook aan de familieloop over 1 kilometer deden zo’n honderd kinderen mee.