De liefde voor wapens, dat sluipt erin hè?

Nieuwsover­zicht | Bloemen voor doodgesto­ken moeder - Familiedra­ma in Helmond

9 september In Den Bosch worden bloemen gelegd op de plek waar woensdag een vrouw is doodgestoken door haar ex-vriend. Bosschenaar Dennis achtervolgde deze verdachte en dwong hem op de knieën. En aan de hoeveelheid coronavirusdeeltjes in het riool, kunnen onderzoekers voorspellen hoe het virus zich verspreid. Dat en meer in het nieuwsoverzicht van donderdag 9 september.