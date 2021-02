De man die Daan Hoefs doodschoot, zit nu als slachtoffer in de rechtbank

Gladheid op Brabantse wegen verdwijnt komende uren, tempera­tuur ruim boven nul

14:27 Het was maandagochtend spekglad op sommige Brabantse wegen. Het KNMI gaf een weeralarm af vanwege ijzel. Voor het hele land gold 's ochtends code rood. Rond 09.30 uur werd dat voor Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland code geel. Later in de ochtend kleurden meer provincies geel. Code rood werd om 12.55 uur beëindigd door het KNMI. In het hele land kan het maandagmiddag en -avond nog lokaal glad zijn door sneeuw- en ijsresten. Voor Noord-Brabant is code geel aan het begin van de middag opgeheven.