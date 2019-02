De meest opmerkelijke Big Brother momenten uit het verleden

Big Brother keert mogelijk terug op de buis. Voor velen zal dit warme herinneringen oproepen. Het was een van de eerste echte realityprogramma's waarbij de deelnemers, opgesloten in een huis, dag en nacht gevolgd werden. In een tijd zonder mobieltjes en social media zorgde dit voor een hoop reuring in het land. Weet je nog? Kelly die transseksueel bleek te zijn en “Ff knuffelen" - Ruud? Hier de meest opmerkelijke Big Brother momenten op een rij.

Affaire Bart en Sabine

Nu zouden we er niet meer van opkijken, maar in 1999 toen het eerste seizoen van Big Brother van start ging, was het hele land in rep en roer toen Sabine en Bart onder de lakens kropen. En dat live op televisie! Maar wat was het een schattig stel he? Helaas heeft de relatie niet lang standgehouden. De Tilburgse Sabine woont nu in Amsterdam en runt een eigen bedrijf. Bart heeft aan verschillende tv-programma's meegewerkt en schrijft over voetbal.

Ff knuffelen met Ruud

Zeg Big Brother Ruud en je denkt meteen aan ‘effe knuffelen’, zijn meest bekende oneliner. De grote knuffelbeer uit Breda wist iedereen in te palmen met zijn praatjes. Tijdens de finale was het dan ook retespannend wie er zou winnen: ‘Ons’ Ruud of de charmante Bart? Helaas voor Ruud ging Bart er uiteindelijk met de prijs vandoor.

Transseksuele Kelly

Even leek het erop dat er een tweede 'Bart en Sabine’ moment aan zat te komen in het derde seizoen van Big Brother. De knappe Andries dook na een dronken avond met de lange en rondborstige Kelly in bed. Kan gebeuren, zou je zeggen, maar het verhaal nam een andere wending toen Kelly over haar verleden vertelde. ,,Ik ben geboren als man", zegt ze eerlijk tegen Andries. Hij lijkt er niet mee te zitten, maar de affaire heeft nooit een vervolg gekregen.

Big Brother bevalling

In het vierde seizoen daalden de kijkcijfers flink waardoor de makers alles uit de kast haalden om van het vijfde seizoen weer een succes te maken. De zwangere Tanja wordt in huis gehaald en dat zorgt voor weer een spraakmakend tv-moment: een bevalling ín het huis. Dat ging gelukkig goed en baby Jocelyn Savannah werd gezond geboren, maar na een week werd de commotie Tanja te veel en vertrok ze uit het huis.

Etienne zoent met Rik