De meeste Oktoberfesten worden gehouden in Brabant

De Oktoberfestperiode loopt van 22 september tot 7 oktober. In Duitsland is het die twee weken lang feest, in Nederland worden er elk jaar meer feesten georganiseerd. De vraag naar Duitse feestkleding is dan ook tussen 2013 en 2017 met dertig procent gestegen.

Goedkoper

Dat de bierfeesten in Nederland steeds populairder worden, heeft onder andere te maken met het feit dat de feesten hier een stuk goedkoper zijn dan in Duitsland. In bijvoorbeeld München ben je al snel €11,00 of meer kwijt voor een pul bier, in Nederland begint een biertje bij €2,50. Ook het eten op de festivals in Nederland is stukken goedkoper. Een broodje braadworst kost je in Nederland gemiddeld €6,65, tegenover €11,40 in München.