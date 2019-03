De minister aan de lijn: ‘Nellie, onze afspraak in Den Bosch kan niet door gaan’

Ze zat er helemaal klaar voor. De 77-jarige Bossche Nellie van den Hout zou maandagmiddag om half zes hoog bezoek krijgen. Toen 's middags rond drie uur de telefoon ging in haar benedenwoning aan de Pieter Breughelstraat, had ze al zo'n vermoeden.

De minister zelf aan de lijn

En inderdaad minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aan de lijn. ,,Hij liet me weten dat hij niet kon komen vanwege de aanslag in Utrecht.” Het CDA schortte -net als alle andere politieke partijen - alle campagne-activiteiten op. ,,Maar”, verzekert de Bossche oud-verpleegster: ,,Ik heb hem door de telefoon wel kunnen vertellen waarom ik me zorgen maak over de gezondheidszorg in ons land.”

Van den Hout staat voor de provinciale verkiezingen van woensdag nummer drie op de lijst van SENIOREN BRABANT. Haar heldere taal in haar eigen campagnefilmpje was in de talkshow van Eva Jinek opgevallen. De minister die daar te gast was, opperde meteen dat hij bij Nellie op de koffie moest. De volgende dag is de Bossche meteen aan het bellen gegaan en binnen de kortste keren was een afspraak gemaakt.