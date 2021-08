‘De nachtmerrie herhaalt zich’: voor deze drie Brabanders is de pijn van Afghanistan nooit ver weg

Bij ongeluk in Bergen omgekomen motorrij­der is voetballer uit Arkel

18 augustus De man die zaterdag om het leven kwam bij een ongeluk met zijn motor in Bergen (Limburg) is een lid en voormalig eerste elftalspeler van ASV Arkel. De club maakt zijn overlijden bekend via zijn website. ‘Reno, al jaren lid van ASV, was een vertrouwd gezicht op sportpark Schoonzigt’, aldus de club.