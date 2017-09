'De Nederlandse film mist ambitie', vindt Brabantse regisseur Koolhoven

ASTEN - Kwalitatief is het een goed jaar voor de Nederlandse film, met sterke titels als Brimstone, Layla M en Tonio. Maar de bezoekcijfers vallen tegen in 2017; vooral de publieksfilms boeken niet de resultaten die wel werden verwacht. Op het Nederlands Film Festival, dat woensdag van start gaat, zal weer veel discussie worden gevoerd hoe de Nederlandse film het tij weer kan keren.

,,Het gaat al jaren goed, nu doen de publiekstitels het een jaar minder'', zegt regisseur Martin Koolhoven uit Asten, die kans maakt op negen Gouden Kalveren voor zijn western Brimstone. Hij wijst op de recente aanwezigheid van Nederlandse films in competities van Cannes en Venetië. ,,Artistiek doen we het dus zo slecht nog niet.''

,,Je ziet de laatste jaren dat er relatief weinig diversiteit is'', constateert Koolhoven. ,,We willen veel te veel films maken die op elkaar lijken. Kijk naar het idiote aantal Nederlandse romkoms die nog steeds de bioscopen overspoelen.'' Er worden volgens Koolhoven teveel Nederlandse films gemaakt om de verkeerde redenen. ,,Ik mis ambitie. Er wordt gemaakt wat mensen gefinancierd krijgen: voor sommigen is dat omdat ze publiek verwachten, voor anderen omdat ze een fonds of omroep mee krijgen.''

Armoede

Producent Klaas de Jong, met Michiel de Ruyter verantwoordelijk voor een grote hit, noemt het gebrek aan verschillende soorten films 'armoede'. ,,Je moet het publiek blijven verrassen en niet elk jaar tien kinderfilms maken. Iedereen kan op zijn klompen aanvoelen dat daar geen markt voor is.'' Hij verwijt ook het Filmfonds en de NPO tunnelvisie. ,,De enige prikkel voor veel producenten is het financieren van de film.''

De Jong is voorstander van minder grote namen in de cast. ,,Met bekende Nederlanders op de poster is de financiering vaak gemakkelijker rond te krijgen'', stelt De Jong. ,,Dat is een heel raar criterium om te casten.''

Rare keuzes

Op promotioneel vlak worden er soms rare keuzes gemaakt, stelt de jonge regisseur Ben Brand. Hij probeerde een jong publiek te bereiken met zijn telefilm Vind die domme trut en gooi haar in de rivier. De actuele film kreeg enthousiaste recensies, maar trok slechts 150.000 kijkers. Brand: ,,Er zit heel veel tijd en energie in de telefilms. Maar dan worden ze vervolgens zonder veel publiciteit op een tamelijk ongunstig tijdstip uitgezonden.''