De otter is bezig aan een opmars, bereikt hij dit jaar ein-de-lijk de Biesbosch?

De harde lessen van de brand bij Che­mie-Pack: is de veiligheid op industrie­ter­rei­nen nu verbeterd?

3 januari MOERDIJK - De brand bij Chemie-Pack drukte Nederlandse rampenbestrijders met hun neus op de feiten. Er viel nog een hoop te leren. De grote vraag, tien jaar later, is of de veiligheid op industrieterreinen is verbeterd. ,,Absoluut. Maar dit soort incidenten is nooit 100 procent te vermijden.”