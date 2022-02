De Raad van Elf wint publieksprijs beste Brabantse carnavalskraker

Nieuwsover­zicht | Leegstand in Brabant houdt aan: is dit het einde van het ‘dagje shoppen’? - Flitsbezor­gers bezorgen overlast, maar nog geen maatrege­len

De leegstand van de Brabantse retail is vorig jaar met vijftien procent gedaald, maar dat betekent niet dat er meer winkelaanbod is. Steeds vaker kan je ook wonen, werken of naar een escaperoom in het centrum. Verder bezorgen flitsbezorgers de bewoners van de Keizerstraat overlast, maar de gemeente Breda gaat nog geen maatregelen nemen. Ook heeft de Nederlandse ambassade in Kiev ‘om veiligheidsredenen’ besloten tijdelijk te verhuizen naar het westen van Oekraïne. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van zondag.

20 februari