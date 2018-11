De rubberbubbel die gebarsten is: kunstgras kost miljoenen

Zwarte knieën en groene broekjes. Sokken onder de modder en graspollen tussen de noppen. Dat was toen.

Tegenwoordig vinden we vooral duizenden rubberen korrel in de voetbalsokken van de kids. Kunstgras was DE oplossing voor de overvolle velden en de vele afgelaste wedstrijden door regen. Elke club wilde dat nepgras mét rubbergranulaat. Was niet alleen het goedkoopst, speltechnisch ook nog het beste in vergelijking met kurk of kunststof. En het leek zo onschuldig...het was vooral vervelend voor de wasmachine. Maar toen bleken die korrels ineens kankerverwekkend zei Zembla. Kinderen werden massaal van het veld getrokken en de afgedankte grasveldjes boden weer uitkomst. De RIVM bracht wat rust in de tent: het viel allemaal reuze mee. Ziek werd je er echt niet van.

De discussie bleef, maar het spel werd vrijwel overal weer hervat.

Tot nu. Want nu blijkt dat het milieu last heeft van al dat rubber, lijkt de maat vol. Het rubber ‘lekt’. Het water onder en langs de velden blijkt verontreinigd. Vooralsnog niet schadelijk voor de gezondheid van mens en dier, maar dat maakt niet meer uit. De maat is vol, het vertrouwen is weg. Rubber heeft de strijd verloren. Het moet verdwijnen.

Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want de velden liggen overal. Tilburg heeft er twintig velden mee ingestrooid. Den Bosch telt er vijftien en ook Goirle, Oss, Uden, Oirschot, Waalwijk, Hilvarenbeek, Vught, Meierijstad, Werkendam, Bernheze en Woudrichem hebben kunstgrasvelden aangelegd mét rubbergranulaat. Dat is niet zomaar even opgeruimd.

In Uden is een begin gemaakt. Daar liggen inmiddels synthetische korrels, Bernheze gaat er binnenkort voor. Kost ze bijna twee ton extra. In Oirschot en Werkendam gaan ze over op kurk en ook Meierijstad kiest voor iets anders dan rubber. Den Bosch wil volgend jaar zes kunstgrasvelden aanleggen maar wacht nog even met rubber tot nader onderzoek. Ze houden wel alvast rekening met minimaal een ton aan extra kosten per veld als ze gaan voor een alternatief.

Een zure les?

In Oss liggen de tien velden er nog geen tien jaar. Ze kennen de resultaten van het RIVM onderzoek maar milieuvervuiling hebben ze zelf nog niet geconstateerd. Om het toch maar voor te zijn, hebben ze dit jaar een versleten mat vervangen voor kunstgras met zand. Speelt iets minder soepel, is een stuk duurder maar waarschijnlijk wel veel beter voor het milieu. Bij andere velden plaatste ze 'plinten’ rondom om de korrels op hun plek te houden en vergrootte ze de looproosters bij de ingangen. Kost een slordige 90.000 euro. ,,Maatregelen om het weglekken van stoffen via het drainagesysteem te voorkomen hebben we nog niet gevonden", laat een woordvoerder weten.

Vervangen van alle velden is Oss kan de gemeente zo'n 1,6 miljoen euro gaan kosten. Veel geld. En meteen ook de reden dat gemeenten niet nu overal het rubber vervangen meent Judith Hendrickx van de partij De Bossche Groenen (DBG). ,,Onbegrijpelijk dat overheden het zo ver hebben laten komen maar neem je verlies en kies voor een variant.” Een zure les, die heel veel pijn doet maar beslis nu en bespaar verdere ellende meent Hendrickx. ,,Want uiteindelijk komt de rekening gewoon op ons eigen bordje terecht.”

Quote Als we dit toen geweten hadden, was er waarschijn­lijk gekozen voor een ander type Gemeente Goirle Toch staat rubber niet in elke gemeente op de agenda. Oisterwijk heeft alleen maar echt voetbalgras en ook in Neerijnen, Alphen-Chaam en Reusel de Mierden vind je geen kunstgras. In Heusden durfden ze rubber twaalf jaar geleden al niet aan. ,,Er was tóen al discussie over het effect op het milieu", aldus een woordvoerder. Voor de zekerheid werd er gekozen voor kunststof. Zijn ze nu heel erg blij mee. Alle andere gemeenten zitten met een groot probleem. ,,Als we dit toen geweten hadden, was er waarschijnlijk gekozen voor een ander type", aldus de gemeente Goirle...en Woudrichem...en Werkendam...en Vught.

En Tilburg? Daar wordt op dit moment bij voetbalclub Sarto een derde kunstgrasveld aangelegd. Mét rubber. Want zolang het op de velden blijft is het volgens de gemeente geen probleem. ,,Het RIVM beveelt aan om maatregelen te treffen om de verspreiding van rubberkorrels naar de bermgrond te voorkomen en om de uitstoot van stoffen via het drainagewater te beperken. Die maatregelen zijn we in kaart aan het brengen. Daarover willen we binnenkort met de raad in gesprek gaan.”

Helemaal vervangen is volgens de gemeente met twintig velden...and counting dus een stap te ver. Want weten we nu al zo zeker dat de alternatieven wel zo goed zijn? ,,Naar het rubber is veel meer onderzoek gedaan”, aldus Tilburg. En daar hebben ze gelijk in.

Maar één ding is wel zeker. Vervangen kost geld. Veel geld. Een rekening die, als het aan Judith Hendrickx ligt, naar de bandenindustrie gaat. ,,Ze hadden de perfecte plek voor hun afval en wij zijn er allemaal ingestonken.”

HET MILIEU-ONDERZOEK VAN DE RIVM

Het RIVM kreeg eind 2017 de opdracht om te onderzoeken of en hoe rubbergranulaat het milieu vervuilt. Ze vond verhoogde concentraties van stoffen, mogelijk afkomstig van rubbergranulaat, terug in drainagewater van kunstgrasvelden. Ook in de bermgrond en de bagger onder in omliggende sloten werden de stoffen gezien. Maar de waterkwaliteit rondom de kunstgrasvelden bleek niet slechter dan bij referentievelden in het RIVM onderzoek. Er zijn daardoor geen risico's voor mensen, vogels of zoogdieren last hebben van de rubberkorrels die vlakbij op de velden liggen. Het RIVM besloot daarom op 3 juli tot het adviseren van maatregelen om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dartstoffen via het drainagewater weglekken naar sloten.