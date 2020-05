De scholen zijn weer open: zo gaat dat er in Brabant aan toe

Zwanger tijdens de coronacri­sis: ik thuis, iedereen thuis

10 mei Noem me een misgunner, maar ik durf wel eerlijk te zijn: het is best wel lekker dat niemand me jaloers kan maken met wijntjes op het terras. Het voelt soms een beetje als ‘ik thuis, iedereen thuis’. Natuurlijk is dat wat kort door de bocht, maar het heeft een kern van waarheid.