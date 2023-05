De slager van nu is ook chef-kok: ‘Je moet wel mee, anders mis je de boot’

Stille Getuigen In mei is altijd wel iets te vieren, maar de meimaand van 1953 was in Oss maar een saaie bedoening

OSS - In mei is altijd al van alles te vieren. Als we de ‘oude’ Koninginnedag van 30 april er bijnemen, konden de dagen rond 1 mei al zeventig jaar geleden een gezellige feestweek opleveren, de dodenherdenking daargelaten natuurlijk. Maar wat was die meimaand van 1953 een saaie bedoening.