De tandarts, de restaurateur en de kapster: klaar om open te gaan

150 hectare Deurnese Peel verbrand, blusheli­kop­ter Defensie opnieuw ingezet

10:17 DEURNE - De natuurbrand die sinds maandagmiddag woedt in de Deurnese Peel is erg lastig te bestrijden. Het gebied is ontoegankelijk voor de brandweer, zo laat de officier van dienst van de brandweer Thijs Verheul dinsdagochtend weten. De blushelikopter van Defensie is dinsdag opnieuw ingezet om het vuur te bestrijden. Inmiddels is zo'n 150 hectare van het natuurgebied verbrand.