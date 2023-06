De Theatermakers brengen geschiedenis naar het heden: ‘Iedereen heeft wel een oorlogsverhaal in de familie’

Drie generaties in de Maria Ommegang: ‘Het is een momentje van bezinning’

BERGEN OP ZOOM - Of Jessie Magielse-Melkert er zondag niet over gedacht heeft om thuis te blijven, in plaats van hoogzwanger met 32 graden mee te lopen in de Maria Ommegang? Ze lacht even: ,,Nee, dat kan je niet maken, zo op het laatste moment. Maar het was wel pittig. Ik ben bijna gesmolten.”