De tuimeling van paardenfokker Jan V. uit Herpt

Vaccineren kan straks bij Maaszieken­huis

BEUGEN - Het is vanaf 6 december mogelijk om een corona-vaccinatie te halen bij het Maasziekenhuis Pantein in Beugen. Dat maakte de GGD Hart voor Brabant woensdag bekend. De vaccinaties worden gegeven in Pantein Plaza. Dit is het gebouw direct naast Maasziekenhuis Pantein.

