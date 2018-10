De vernieuwde Brabants Dagblad-app: vanaf nu draait alles om Brabant!

Vuurwapen­ge­vaar­lij­ke autodief in voertuig uit Halsteren aangehou­den in Tilburg

15:30 TILBURG/HALSTEREN - In de Van Lennepstraat in Tilburg is woensdagmiddag een autodief aangehouden. Omdat de man vuurwapengevaarlijk was, zette de politie aanhoudingsspecialisten in voor de arrestatie.