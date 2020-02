De wanhopige zoektocht naar een oplossing tegen de jeukrups

Carnaval in de NS-app: ruim 100 feestelij­ke plaatsna­men in reisplan­ner

10:00 Van Kielegat naar Lampegat en van Kruikenstad naar Tullepetaonestad of Oeteldonk. In de NS-app kan het deze carnaval allemaal. Speciaal voor alle feestgangers past de spoormaatschappij deze week namelijk haar reisplanner aan. Ruim honderd plaatsen zijn in de app onder hun carnavalsnaam te vinden.