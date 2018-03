De wereld mag de Brabantse Nina (22) niet vergeten: 'Deze film over haar kunnen we blijven kijken'

,,We willen geen tearjerk-artikel in de krant. Als je op zoek bent naar sensatie en emotie, dan hoeft het voor ons niet", liet Helmonder Mario Ermens weten, voorafgaand aan het interview. Het moest gaan over Nina. Punt. ,,Want de wereld mag haar niet vergeten. Daarom hebben we ook meegewerkt aan de aflevering van Break Free. Het is een prachtig tijdsdocument over haar leven geworden."

Ermens was vijftien jaar lang de stiefvader van Nina, die als baby werd geadopteerd uit Jordanië. De adoptieouders zijn Willy Hoogers en Betsy de Boer; zij gingen uit elkaar toen Nina nog jong was. Na die relatie liepen Betsy en Mario elkaar tegen het lijf. Aan de keukentafel van het stel halen ze dagelijks herinneringen op aan Nina.

Het is hun manier van verwerken. Nina was intelligent, sociaal, knap en tot op haar oren verliefd op haar hond. Maar ze vertellen ook dat Nina op zoek was naar haar identiteit. En mede daarom vertrok ze naar Vietnam. In 2015 overleed ze als gevolg van een motorongeluk.

Nina Hoogaars overleed op 22-jarige leeftijd in Vietnam. Komende donderdag wordt ze geportretteerd in het programma 'Break Free' van BNN.

Nina wordt komende donderdag geportretteerd in het programma 'Break Free' van BNN. In die serie worden jonge mensen geëerd die zijn overleden in het buitenland. Hebben jullie lang over 'deelname' moeten nadenken?

Betsy: ,,Toen we eenmaal de programmamakers hadden ontmoet, voelde het eigenlijk meteen goed. Ze hebben steeds op een integere manier gehandeld. Er is niet ingezoomd op ons verdriet. De aflevering hebben we inmiddels kunnen zien. Na elke scène hoopte ik dat het nog niet afgelopen zou zijn. Het had in die zin eeuwig mogen duren. Deze film over Nina kunnen we blijven kijken."

Waarom is Nina in 2015 naar Vietnam vertrokken?

Mario: ,,Nina was een tijdje wezen backpacken in Azië. En ze was als een blok gevallen voor Vietnam. Vlak voordat ze naar huis kwam, stuurde ze een appje: 'ik wil een family meeting'. Toen wist ik al: die wil daar gaan wonen. Want zo was ze. Ze barstte van de energie, maar ze kon ook impulsief zijn. Nina was 21 en op zoek naar zichzelf. Ik heb tot vier uur in de nacht zitten lullen als Brugman om dat idee van emigreren uit haar hoofd te praten. Maak nou eerst je studie psychologie af, dan kun je nog altijd gaan. Binnen twee weken was ze weg."

'We mogen Nina nooit vergeten', zegt haar stiefvader Mario Ermens

Wat is er met Nina gebeurd, op 16 november 2015?

Betsy: ,,Het was een eenzijdig ongeluk. Op een slecht verlichte brug is Nina tegen een obstakel aangereden. Ze droeg geen helm, vloog over de kop en landde op haar hoofd. In de ambulance is ze overleden. Wij kregen 's avonds een appje via de telefoon van Nina. 'I don't know how to tell you this, but Nina has passed away tonight.' Wij waren Shilow aan het uit laten, nota bene de hond van Nina. Uiteraard hebben we meteen gebeld met haar vriend. Het verdriet wat je daarna voelt, is niet te beschrijven."

Komende donderdag staat Nina voor heel Nederland in de spotlights. Wat kunnen mensen verwachten van het programma?