De zomer komt eraan met zomerse temperaturen, maar eerst nog flinke buien en code geel

Brabants nieuws van dinsdag | Moordenaar Nicole definitief de cel in - Dave Roelvink rijdt peperdure auto Bredanaar in de prak

16 juni Een aantal zeer belangrijke rechtszaken vandaag. De moordenaar van Nicole van den Hurk hoorde dat zijn straf definitief is, de verdachte van de moord op tonprater Frank Schrijen bekende zijn daad en de ouders van de in Breda vermoorde Paul Pluijmert kregen excuses van de rechtbank omdat de zaak vertraagd is. Verder sloot vandaag een basisschool, omdat een medewerkster besmet is met het coronavirus en kregen meerdere Brabantse plaatsen last van wateroverlast.