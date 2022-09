Deel van het megatrouwe Alphen is er klaar mee: ‘Ik ga geen nieuwe coronaprik meer halen’

Nieuwsover­zicht | Indrukwek­ken­de erehaag voor slachtof­fers verkeers­dra­ma Oud Gastel - Varken Francis Bacon straks in 50 bioscopen te zien

Het elektriciteitsnet in Brabant en Limburg heeft vanaf december weer ruimte voor nieuwe aansluitingen. Een indrukwekkende erehaag voor de slachtoffers van het verkeersdrama in Oud Gastel. Zeven veehouders laten zich vrijwillig uitkopen door Brabant. Een bruidegom rijdt met een Rolls-Royce uit 1968 een lantaarnpaal omver en het bekendste (Brabantse) varken van Nederland is straks in de bioscoop te zien. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag 9 september.

9 september