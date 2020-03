Definitief: vliegveld Weeze vanaf woensdag stil, luchthaven denkt aan overheidssteun

Streep door 28 kermissen in alleen al Brabant: dure ‘winter’ dreigt exploitan­ten te nekken

12:04 TILBURG - Het nieuwe coronabesluit van het kabinet kegelt een reeks aan kermissen in stad en dorp omver. Tot 1 juni stonden er alleen al in Brabant 28 op de agenda (zie overzicht hieronder). De grootste van het land, die in Tilburg, lijkt medio juli buiten schot te blijven.