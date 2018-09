Definitieve knock-out voor Fouad: wie was geliquideerde Eindhovenaar?

Video Doodgescho­ten Eindho­venaar is Fouad Rashidi (34)

10 september EINDHOVEN - De man die zaterdagavond is doodgeschoten is de 34-jarige Fouad Rashidi uit Eindhoven. Dat bevestigen bronnen het ED. Het is nog gissen naar de achtergrond van de liquidatie van de man in zijn auto in de Sionstraat. Rond acht uur raakte een onbekende schutter hem drie keer door een zijraam. De hulpdiensten waren snel ter plaatse maar konden niets meer voor hem betekenen.