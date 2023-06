Definitieve oplossing voor oververhitte Beersebaan in Cuijk

Dronken Amerikaan rijdt zonder band over A59 bij Raamsdonk en wordt klemgere­den door politie

RAAMSDONK - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag een Amerikaanse automobilist op de A59 klemgereden, omdat hij met een lekke band over de vluchtstrook reed. Op knooppunt Hooipolder zagen agenten dat één van de banden volledig weg was, waardoor de velg over het asfalt schuurde.