Den Bosch viert feest en Twitter gaat los: ‘Wanbeleid’

Video LIVE | Straten staan vol met 25.000 man op 11-11 in Oeteldonk, burgemees­ter: ‘Tevreden, maar dubbel gevoel’

DEN BOSCH - In Den Bosch zijn donderdagmiddag zo’n 25.000 feestvierders op de been om de 11e van de 11e te vieren. Het feest in de binnenstad is sinds 11.11 uur in volle gang. Burgemeester Jack Mikkers is tevreden over het verloop, maar een ‘dubbel gevoel’ blijft. Op Twitter is Den Bosch ondertussen al urenlang trending. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog onderaan dit bericht.

20:13