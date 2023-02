Den Haaykaant blaast flink in de bus met historisch mooie optocht: ‘We hebben groter dan normaal uitgepakt’

met videoRAAMSDONK (DEN HAAYKAANT) - Menig bouwer van praalwagens keek zaterdagmorgen met enige angst naar buiten: het waaide behoorlijk. Maar dat stond de optocht in Den Haaykaant, die al een paar jaar niet doorging, gelukkig niet in weg. Deze editie was grandioos, te danken aan de pandemie.

Een onverschrokken lid van Dè Heurt Zo heeft zich met aantal spanbanden laten vastzetten aan een uitsteeksel van een hoogwerker. Op die manier kan hij een oor van een jakhals bevestigen op het hoogste punt van de praalwagen die teruggrijpt naar de tijd van de farao’s. Dat-ie zo’n 6 meter moet overbruggen is te danken aan Covid.

,,We hebben twee jaar niet mogen bouwen”, vertelt een van zijn maten, Niels Dank. ,,Dus hebben we groter dan normaal kunnen uitpakken.” Dat zie je overal terug in de optocht. Daardoor mag deze editie worden gerekend tot de beste ooit, laat een kenner weten.

Verhaal gaat verder onder de video.

Zo heeft cv De Daltons een twee lagen hoog theater gebouwd, boven op Kermit de Kikker. Daarin wordt de Muppet Show opgevoerd. Die maakt de fans van deze poppenkolder weemoedig. Bijna alle figuren hebben in hun loges hun eigen rol als de tune speelt.

De mooiste is nog voor de kok, de chauffeur. Zijn tractor is helemaal omgeven met potten, pannen en vergieten, alsof alle huishoudens in Raamsdonk zijn beroofd van dit elementaire keukengerei. Het zou zomaar een prijs verdienen, als er een categorie Voertuigen zou bestaan.

Quote We hebben bij windkracht zes opgebouwd. We wisten: onze praalwagen is stevig genoeg. Gilbert Nerings

De Leo’s heeft enorm uitgepakt. Hun wagen staat vol met zwartbonte koeien. Eromheen balen stro, emmer en melkkannen met een Delfts blauw tintje. ,,We hebben alle tijd benut om uit te pakken”, zegt Gilbert Nerings, getooid in een koeienpak. ,,We hebben zelfs een eigen lied.”

Al die energie is erin gestoken om de wisselbeker in te palmen. En om Pieter en Ria Boons, die pontificaal een plek hebben gekregen op dit kunststukje, te eren. ,,Verschillende carnavalsclubs mogen al elf jaar gebruikmaken van hun bouwhal.” Over de wind maakte Nerings zich niet druk. ,,We hebben bij windkracht zes opgebouwd. We wisten: onze praalwagen is stevig genoeg.”

Uitsmijter

Cv Oké sluit de rij van een optocht die bijna anderhalf uur duurt. Een uitsmijter die deze middag verdient. Een prachtige wagen met een tribune waarop een Rico Verhoeven in zijn nadagen – hij heeft zo’n grote buik dat-ie voor negen maanden zwanger door kan gaan – zich bij de gang naar de arena met de nodige bravoure laat toejuichen. Maar als de bel voor de eerste ronde klinkt, ligt hij bij de eerste klap van een papier-maché tegenstander voor apegapen.

Wat zich daarvoor heeft afgespeeld, is buitencategorie. Alles en iedereen heeft meer dan zijn beste beentje voorgezet om drie jaar geen optocht met één klap te vergeten. Er is groot gebouwd, groots uitgepakt, keurig verzorgd, elk detail telt. Zo hadden de dames van cv De Vijfkus zomaar naar een bal van Madame de Pompadour (1721-1764), een van de maîtresses van Lodewijk XIV, kunnen worden geparachuteerd om er de show te stelen.

Plastic soep

Het motto Laot ons maor schoive kwam bij de Partyboys, die de honderden extra uren vanwege het annuleren van twee optochten hadden benut voor een enorme en schitterende praalwagen, tot uiting in een wat cynische ondertoon: ‘Afval schuiven zonder grenzen’. met hun raad van vuilnismannen. Ook CV Krekwakwou had afval als thema, hun wagen was een aanklacht tegen de plastic soep in onze oceanen. Fraai weergegeven in de golven, gemaakt van blauw en doorzichtig plastic.

De eenlingen mochten er ook zijn. Twee dames hadden dé oplossing van weerbarstig haar. Afknippen, tot een kale kop. Leg het op een stoel: dan zit het altijd goed. En deze optocht? Daarmee zat het meer dan goed.

De uitslag (categorie A-wagens):

1. De Leo’s

2. CV Oké

3. De Partyboys

De publieksprijs was voor CV Oké

Volledig scherm CV Ginnekaans (categorie groepen) heeft pinnokio's uit de kast getrokken. © Pix4Profs-Ron Magielse

Volledig scherm CV Oké (categorie wagens a) heet iedereen welkom bij de finale van het Haaykants boksgala 2023. © Pix4Profs-Ron Magielse