Denkt Taghi nog steeds aan ontsnappen uit EBI Vught? Het OM houdt er rekening mee

Het Openbaar Ministerie heeft geen aanwijzingen dat dat ‘de voorbereidingen zijn gestaakt’ of de informatie over de vluchtplannen van Taghi ‘achterhaald of onbetrouwbaar’ zijn. Dat staat te lezen in een uitspraak die de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) deed op 9 april, in het beroep dat Taghi had aangespannen tegen het besluit om zijn verblijf in de EBI te verlengen.