Dennie van der Z.: dertig jaar cel, maar geen hoger beroep

Zijn advocaat Tony Boersma zegt dat ‘het risico dat het hoger beroep verkeerd uitpakt, te groot is’. Die inschatting heeft alles te maken met een wetswijziging per 1 mei 2021. Op die dag vervalt het automatisme dat gedetineerden voorlopig in vrijheid worden gesteld als ze tweederde van hun straf hebben uitgezeten. Veroordeelden kunnen dan nog maximaal twee jaar voor het einde van hun straf op vrije voeten komen.

Afwegingen

Van der Z. kreeg eind november dertig jaar cel voor de liquidatie van de Nistelrodese autosloper Henk Baum en een reeks brandstichtingen en granaataanslagen in Oss, Eindhoven, Leende, Haarlem en Nijmegen. Nu hij niet in hoger beroep gaat, betekent dat in principe dat hij naar buiten mag als hij twintig jaar heeft vastgezeten. Als hij in hoger beroep een zes jaar lagere straf zou krijgen (bijvoorbeeld), zou hij per saldo toch langer in de gevangenis moeten blijven dan met zijn huidige veroordeling.