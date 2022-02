Dennis uit Reusel is niet zielig of knap of bijzonder, en dat laat hij op tv zien

Zondag 2F + 3B Inhaaldu­els amateur­voet­bal: zeges voor Real Lunet en Be Ready

Een mooie dinsdagmiddag voor Be Ready en Real Lunet. Beide ploegen wonnen hun inhaalduels. Be Ready deed dat aan de Krommedijk in Dordrecht, Real Lunet had in eigen huis geen kind aan Volkel.

22 februari