Dertien kandidaten willen burgemeester van Etten-Leur worden

Tien sollicitanten zijn of waren burgemeester of wethouder. De andere drie zijn afkomstig uit de particuliere sector of hebben een vrij beroep. Deze laatsten combineren dat meestal met bestuurlijk/politieke nevenfuncties. Het aantal van dertien sollicitanten is beperkt in vergelijking tot de vorige keer. Toen Heleen van Rijnbach in 2017 vertrok, wilden zestien mannen en zes vrouwen haar opvolgen.