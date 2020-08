Dertien waterbuffels gered uit kanaal in Son en Breugel

Swinkels - in 2010 begonnen met waterbuffelboerderij De Stoerderij in het oude melkveebedrijf van zijn ouders – is nog amper van de schrik bekomen. ,,Ik ben blij dat ze niet verdronken zijn’’, zegt hij een uur na de ongebruikelijke zwempartij van zijn dieren.

Vrijdagmorgen had hij 13 één-jarige waterbuffels van rond de 200 kilogram in een weide gezet, vlakbij het kanaal in Son en Breugel. Toen hij even later in de auto zat, hoorde hij via de telefoon dat de dieren in het water waren gesprongen.

Eenmaal ter plaatse zag hij de dieren in het water liggen. ,,Ik weet niet waarom ze het hebben gedaan. Misschien raakten ze in paniek van de langsrijdende auto’s? Of misschien hadden ze het warm?’’ Feit is dat de dieren vanwege de hoge rand niet zonder hulp uit het kanaal konden komen. ,,Ze kunnen goed zwemmen, en normaal vinden ze het ook fijn in het water. Maar dit was een tegenvaller voor ze.’’

Samen met een omstander sprong Swinkels in het water. Hij ging achter de waterbuffels zwemmen om ze naar een plek te drijven waar dieren wel uit het water kunnen komen. Er bestaat namelijk een uitgang, speciaal voor wild. ,,We moesten ze daar naar toe lokken’’, zegt hij.

Bij 10 dieren lukte de tactiek, maar drie dieren konden de uitgang niet zelf vinden. Uiteindelijk heeft de brandweer de waterbuffels uit hun benarde situatie gered door touwen aan hun hoorns te binden en ze zo naar de juiste plek te leiden. De ontsnapte buffels werden aan een boom gebonden om ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw het water in zouden gaan.

Hoe het nu met ze gaat? ,,Ze waren heel erg aan het hijgen’’, zegt Swinkels. ,,Ik denk dat ze heel moe zijn van de inspanning. Ze hebben ruim 1,5 uur in het water gelegen. Maar ik denk dat het goed komt met alle dieren.’’

Volledig scherm Buffels belanden in kanaal in Son en Breugel © Fotopersburo Bert Jansen/Sem van Rijssel

